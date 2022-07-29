طائرة روسية تختفي فوق بحر قزوين وتظهر مجددا

شفق نيوز/ أطلقت طائرة ركاب روسية من طراز "بوينغ" تنفذ رحلة من عاصمة الشيشان غروزني إلى موسكو، إشارة استغاثة أثناء تحليقها فوق مياه بحر قزوين، حسبما أفادت وسائل إعلام.

وذكرت بعض وسائل الإعلام في وقت لاحق أن الطائرة اختفت من خارطة موقع Flightradar لتتبع الرحلات الجوية قبل أن تظهر عليها مجددا، بينما نقلت وكالة تاس عن مصدر في خدمات الطيران، أن الطائرة استدارت فوق البحر واتجهت نحو مطار الإقلاع.

وأوضحت شركة Utair المشغلة للرحلة، أنه بسبب عمل مؤشر ضغط الهواء في الصالون، قرر قائد الطائرة حرصا على سلامة الركاب، النزول بالطائرة إلى ارتفاع 3000 متر والعودة إلى مطار المغادرة، مضيفة أن الركاب وطاقم الطائرة بخير.

وفي وقت لاحق هبطت الطائرة بسلام في مطار غروزني، حسبما أكد رئيس الشيشان رمضان قديروف عبر "تلغرام" ونشر فيديو للهبوط.