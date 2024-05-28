طال انتظارها.. ميزات جديدة من واتساب في المتناول

شفق نيوز/ تعتزم منصة المراسلة الفورية "واتساب"، طرح ميزة جديدة سيتمكن المستخدمون بموجبها من نشر ملاحظات صوتية أطول كتحديث للحالة.

ميزة طال انتظارها

ويعمل واتساب على توسيع إمكانيات ميزة الحالة "Status" الخاصة به لكل من مستخدمي "iOS" وأندرويد.

وسيقوم التطبيق المملوك لـ "Meta" على تحسين ميزة الحالة من خلال القدرة على مشاركة الملاحظات الصوتية التي يصل طولها إلى دقيقة واحدة.

ويمكن، الآن، للمستخدمين الذين يقومون بالتحديث إلى الإصدارات الجديدة من واتساب تسجيل ومشاركة رسائل صوتية أطول من خلال تحديثات الحالة الخاصة بهم، مما يسهل توصيل الأفكار والقصص الأكثر تفصيلاً دون انقطاع.

وتعد القدرة على نشر مقاطع صوت أطول على حالة واتساب ميزة طال انتظارها، تمكن المستخدمين من مشاركة مقاطع أكثر فائدة.

ويعد هذا التحديث مفيد بشكل خاص لمشاركة الأحداث أو الإعلانات أو أي لحظات تتطلب أكثر من 30 ثانية لالتقاطها.

طريقة العمل

وعن طريق الضغط باستمرار على زر الميكروفون، سيتمكن المستخدمون من تسجيل الملاحظات الصوتية تمامًا كما يفعلون أثناء إرسال ملاحظة صوتية في نوافذ الدردشات.

ويمكن أيضًا إلغاء الملاحظة الصوتية عند الحاجة لذلك أثناء تسجيلها.

وكما ذكرنا سابقًا، فإن الميزة الجديدة متاحة لبعض المستخدمين الذين لديهم أحدث إصدار من واتساب.

كما يمكن لمستخدمي أندرويد العثور على التحديث على متجر غوغل بلاي، بينما يمكن لمستخدمي iOS تنزيله من متجر التطبيقات أبل ستور.

وسيتم طرح هذه الميزة لمزيد من المستخدمين خلال الأيام المقبلة.

ميزات حالة "واتساب" الأخرى

ويعمل واتساب أيضًا على ميزات أخرى بخلاف الملاحظات الصوتية الأطول. فقد تم الإبلاغ، مؤخرًا، عن أن تطبيق واتساب جاهز لمنحك مزيدًا من التحكم في من يمكنه مشاهدة تحديثات الحالة الخاصة بك.

كذلك، يقوم تطبيق المراسلة الفورية بتجربة أدوات جديدة تهدف إلى السماح للمستخدمين بتحديد من يمكنه مشاهدة المحتوى المشترك الخاص بهم بالضبط. بمعنى آخر، يمكن للمستخدمين الحصول على مزيد من التحكم في من يمكنه مشاهدة تحديثاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة مقاطع فيديو أطول كتحديثات لحالتهم تصل مدتها إلى دقيقة واحدة. بينما، في وقت سابق، كان هناك حد 30 ثانية لمقاطع الفيديو التي يمكن مشاركتها عبر تحديثات الحالة.