طالبان تكشف عن أول سيارة محلية الصنع في أفغانستان.. فيديو

شفق نيوز/ أثار مقطع فيديو لسيارة رياضية تشبه "الفيراري" صممها مواطن أفغاني تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشره المتحدث باسم حركة طالبان في أفغانستان ذبيح الله مجاهد.

وقال ذبيح الله مجاهد في تغريدة له على تويتر إن السيارة صممها المهندس محمد رضا محمدي، دون أن يذكر أي تفاصيل عن مواصفاتها أو المدة التي استغرق صنعها.

من جانبه، نشر القيادي في طالبان محمد سهيل شاهين، مقطع الفيديو على صفحته بتويتر، قائلا: "حفل إزاحة الستار عن سيارة صنعها المهندس الأفغاني م. رضا محمدي.. يجب على جميع الشباب الأفغان المؤهلين الارتقاء إلى مستوى المناسبة للعب دورهم المبتكر في إعادة إعمار أفغانستان وتنميتها".