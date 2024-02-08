طاقة نووية بوقود أقل من "ملعقة شاي".. هل تغير قواعد أزمة المناخ؟

شفق نيوز/ تمكن علماء ومهندسون قرب مدينة أكسفورد الإنجليزية، يوم الخميس، من تسجيل رقم قياسي في مجال طاقة الاندماج النووي، ما شكل خطوة نحو إطلاق العنان لمصدر الطاقة النظيفة الذي لا حدود له.

وحافظ العلماء على رقم قياسي قدره 69 ميغا غول من طاقة الاندماج لمدة خمس ثوان، باستخدام 0.2 ملليغرام فقط من الوقود، أي أقل من سعة ملعقة شاي صغيرة.

باستخدام المحرك الأوروبي المشترك "JET" وهو آلة ضخمة على شكل كعكة دائرية تعرف باسم "توكاماك". وفق ما ذكر موقع "CNN" الأمريكي.

وعمل الخبراء لعقود من الزمن لإتقان العملية المعقدة للغاية على الأرض، وتعد هذه التجربة هي الأخيرة من نوعها لشركة JET التي تعمل منذ أكثر من 40 عامًا.

ولتوليد طاقة الاندماج، رفع الفريق درجات الحرارة في الآلة إلى 150 مليون درجة مئوية، أي حوالي 10 مرات أكثر حرارة من قلب الشمس.

وتجبر هذه الحرارة الشديدة الديوتيريوم والتريتيوم على الاندماج معًا وتكوين الهيليوم، وهي عملية تؤدي بدورها إلى إطلاق كميات هائلة من الحرارة.

وستغير طاقة الاندماج قواعد اللعبة بالنسبة لأزمة المناخ، التي تنتج في المقام الأول عن حرق البشر للوقود الأحفوري، إلا أنها تقنية من المرجح أن تحتاج إلى سنوات عديدة لتسويقها تجاريًا.