ضعف الرؤية والحوادث تضع سيارات تسلا "ذاتية  القيادة" قيد التحقيق في أميركا

شفق نيوز/ تجري الولايات المتحدة تحقيقا بشأن نظام "القيادة الذاتية الكامل" في سيارات شركة تسلا، في أعقاب تقارير عن ضعف الرؤية وحوادث أودى إحداها بحياة أحد المشاة.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة الطرق السريعة في أميركا، في وثائق إنها فتحت التحقيق يوم الخميس عقب إعلان الشركة عن أربعة حوادث تصادم بعدما دخلت سيارات تسلا في مناطق رؤية منخفضة بسبب وهج أشعة الشمس والضباب والغبار العالق في الهواء.

وذكرت الإدارة أنه بالإضافة إلى وفاة أحد المشاة، فقد أسفر حادث آخر عن إصابة شخص.

ومن المقرر أن ينظر المحققون في "إمكانية قيام نظام (القيادة الذاتية الكامل) برصد ظروف انخفاض الرؤية في الطرق والاستجابة لها بالشكل المناسب، وإذا كان الأمر كذلك، سينظر المحققون في الظروف التي أسهمت في هذه الحوادث".

وستجري الإدارة الوطنية الأميركية لسلامة الطرق السريعة تحقيقا بشأن ما إذا كان أداء نظام القيادة الذاتية الكامل في ظروف الرؤية المنخفضة على الطريق قد تأثر بسبب أي تحديثات أو تعديلات أدخلتها شركة تسلا على نظام القيادة الذاتية الكامل.

ووفقما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية فإن إدارة سلامة النقل تجري تحقيقا بشأن نحو 4.2 مليون مركبة تشمل طرازي "موديل إس" و"موديل إكس" المنتجة بين أعوام 2016 و2024، وطراز "موديل 3" المنتج بين عامي 2017 و2024 وطراز "موديل واي" بين عامي 2020 و2024، وطراز "سايبر ترك" بين عامي 2023 و2024 والمزودة بنظام القيادة الذاتية الكامل.