ضحية اغتصاب تطلب إبعاد نجم برشلونة السابق عنها 1000 متر لـ10 أعوام

شفق نيوز/ طلبت الشابة التي اتهمت داني ألفيش نجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، يوم الاثنين، من المحكمة إصدار "أمر تقييد" بحرمانه من الاقتراب منها لمسافة لا تقل عن 1 كلم ولمدة عشرة أعوام تبدأ بعد الإفراج عنه، إذ يطالب محاميها بحبسه 12 عاماً بينما طلب ممثل الإدعاء حبسه 9 أعوام.

ويقبع داني ألفيش، أسطورة برشلونة السابق، في أحد سجون برشلونة منذ يناير الماضي بتهمة اغتصاب فتاة في أحد ملاهي المدينة الليلية يوم 30 ديسمبر من العام الماضي.

وذكرت صحيفة "إل تيمبو" الإسبانية، في تقرير لها: "بعدما رفض محامي الضحية العرض المالي المقدم من محامي ألفيش، طالب الأول المحكمة بإصدار أمر تقييد تجاه ألفيس، إذ يحرمه من الاقتراب من الفتاة مسافة ألف متر ومنع أي اتصال معها لمدة 10 أعوام تبدأ بعد الإفراج عنه".

وطلب ممثل الإدعاء، حبس ألفيش 9 أعوام وتعويض الضحية 150 ألف يورو، بينما يطالب محامي الضحية حبس اللاعب 12 عاماً.