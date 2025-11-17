ضحكة تكشف مخبأ مجرم هارب محكوم بـ33 عاماً في تركيا

شفق نيوز- أنقرة

في حادثة طريفة انتهت باعتقال مطلوب خطير، قادت ضحكة غير متوقعة قوات الأمن التركية، إلى مكان مجرم هارب محكوم بالسجن 33 عاماً، بعد سلسلة محاولات فاشلة للعثور عليه.

واقعة تبدو كأنها مقتبسة من فيلم طريف فخلال عملية تفتيش دقيقة نفذتها قوات الأمن في مدينة أيدن التركية لمنزل المطلوب "M.A" كما وصفته وسائل الإعلام المحلية لم يجد الضباط أي دليل يشير إلى وجوده بدا وكأن الرجل قد تبخر تماماً إلى أن حدث ما لم يتوقعه أحد.

وذكرت الوسائل، إنه "أثناء بحثهم تبادل شرطيان حديثاً خفيفاً تخللته نكتة عابرة وبينما كان اللص يختبئ في مكان محكم لم يستطع تمالك نفسه فانفجر ضاحكاً، هذا الصوت الطائش كان كافياً لإفشال هروبه إذ قاد الضباط مباشرة إلى مخبئه".

وأضافت أن "الشرطة سيطرت عليه فوراً من دون أي مقاومة ونُقل إلى مركز الأمن لاستكمال الإجراءات قبل ترحيله إلى السجن لتنفيذ الأحكام الثقيلة الصادرة بحقه و هكذا انتهت رحلة هروب طويلة بصدى ضحكة واحدة".