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ضبط طبيب يعالج المرضى من كورونا ويدعي النبوة

Category: منوعـات

Date: 2020-12-03T16:32:02+0000
ضبط طبيب يعالج المرضى من كورونا ويدعي النبوة

شفق نيوز/ تمكنت مباحث محافظة الشرقية في مصر من ضبط طبيب في العقد الرابع من عمرة لادعائه النبوة، للتأكد من هويته وعما إذا كان مصابا باضطراب نفسي من عدمه.

وكانت أجهزة أمن الشرقية قد تلقت معلومات تفيد بأن طبيب أمراض صدرية في قرية بحر البقر 3، الواقعة بمركز الحسينية يدعي النبوة، وأنه نجح في جذب عدد من المواطنين وإقناعهم أنه النبي المرسل.

وأكدت التحريات صحة تلك المعلومات وأنه من مدينة أبوكبير، وتوجه إلى قرية بحر البقر 3، مع بداية ظهور جائحة كورونا، للكشف على المواطنين بأجر رمزي وعلاجهم من هذا الفيروس، وأثناء ذلك ادعى النبوة وأنه الرسول المرسل وحاول أحد أئمة المساجد بالقرية مناقشته فيما يدعى، إلا أنه أصر على ادعائه.

وتم القبض علية وجار التحقيق معه.

 

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