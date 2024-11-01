ضابط أمريكي سابق يكشف عن وجود اتصال بين البشر وكائنات فضائية

شفق نيوز/ كشف ضابط سابق رفيع الرتبة في الجيش الأمريكي عن وجود اتصال بين البشر وأشكال من الحياة خارج كوكب الأرض.

وقال العقيد كارل نيل خلال مؤتمر معهد "النموذج الجديد" (منظمة تعمل على إعداد المجتمع لإمكانية انضمام البشر إلى عائلة المجرة)، إن لديه "معرفة شخصية" بوجود اتصالات بين البشر وأشكال حياة خارج كوكب الأرض، بحسب صحيفة "ديلي ستار".

يشار إلى أن كارل نيل كان يدعم سابقاً فريق عمل الظواهر الجوية الغامضة (UAPTF الذي كان يعمل تحت إشراف مكتب الاستخبارات البحرية العسكرية الأمريكي)، وأعلن أن لديه "معلومات مباشرة" عن تأثير ذكاء غير أرضي على البشرية.

وأوضح "الذكاء غير البشري موجود ويتفاعل مع الناس على هذا الكوكب. وهذا التفاعل مستمر منذ فترة طويلة، ليس هناك أدنى شك في ذلك. وهذه حقيقة مطلقة".

ولكنه في نفس الوقت لم يحدد ماهية هذا التفاعل بالضبط، بيد أنه يعتقد أن وجود الحياة في الكون أمر مرجح تماما، مشيرا إلى وجود 20 مليار نجم يشبه بالشمس وأن "بعضها أقدم من الشمس بكثير"، ما يوفر وقتا كافيا لنشوء الحضارات وتطورها.