صيف العراق يشلّ السيارات.. طوابير أمام ورش صيانة التبريد (صور)

شفق نيوز- بغداد

مع ارتفاع درجات الحرارة في بغداد والمحافظات العراقية، تشهد ورش صيانة تبريد السيارات ازدحاماً كبيراً نتيجة تزايد أعداد المركبات التي يسعى أصحابها إلى إصلاح أعطال منظومة التبريد فيها.

هذا الإقبال الكبير وضع أصحاب الورش تحت ضغط شديد، خصوصاً في فصل الصيف، حيث يرتفع الطلب على خدمات التبريد بشكل ملحوظ.

وفي هذا الصدد، قال حاتم عبد الكريم عبد السادة، الميكانيكي المتخصص في تبريد السيارات وأحد أبرز الفنيين في شارع النضال ببغداد، لوكالة شفق نيوز: "يزداد عملنا بشكل واضح خلال فصل الصيف، بسبب حاجة أصحاب المركبات المتزايدة إلى خدمات التبريد".

وتابع قائلاً إن "الأمانة والإخلاص في العمل هما شعارنا، ولذلك تبقى ورشتنا مزدحمة بشكل دائم، ولا يكاد المكان يخلو من السيارات المتضررة".

وأضاف عبد الكريم: "أحرص على تقديم النصيحة للزبائن، وأسعى دائماً إلى تخفيف الأعباء عنهم قدر الإمكان، وفي بعض الحالات يكون الضرر في منظومة التبريد كبيراً ويستلزم استبدال بعض القطع، ومع ذلك نحاول دائماً تقديم المساعدة بأقصى ما نستطيع".

ويعكس هذا الواقع أن ارتفاع درجات الحرارة لا ينعكس على الحياة اليومية للمواطنين فحسب، بل يفرض أيضاً ضغطاً متزايداً على الخدمات الفنية والصناعية المرتبطة بالمركبات، ما يبرز أهمية الكفاءة والمهنية في تقديم هذه الخدمات.