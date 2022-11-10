وصول أول فندق عائم إلى ميناء الدوحة.. صور وفيديو

شفق نيوز/ رست السفينة "إم إس سي وورلد يوروبا " صباح اليوم الخميس، على شواطئ ميناء الدوحة، وهي أول فندق عائم يصل إلى ميناء الدوحة تمهيدًا لاستقبال المشجعين في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وتواكب السفينة أحدث المعايير الحديثة على مستوى التكنولوجيا والممارسات الصديقة للبيئة، وتعد فندقًا عصريًّا عائمًا، إذ تتكون من 22 طابقًا باتساع 47 مترًا وتضم 2,626 كابينة وأكثر من 40 ألف متر مربع من المساحات العامة.

وتضم السفينة الفندقية ممشى خارجيًّا بطول 104 أمتار، و33 مطعمًا وصالة، لكل منها طابعه الخاص وتوفر أنشطة ترفيهية يومية من حفلات موسيقية وعروض مسرحية وتجارب مميزة في صالة "بانوراما لاونج"، وعروض حية على متن السفينة التي توفر 7 مسابح و13 دوامة مائية وأفخم نادٍ لليخوت.

ويملك الفندق قدرة استيعابية كبيرة للأطفال الذين خُصِّصتْ لهم مساحة داخلية تبلغ سعتها 766 مترًا مربعًا، وتضم 7 غرف كل منها يناسب فئات عمرية مختلفة بداية من سن الولادة إلى 17 عامًا. وسيستمتع الأطفال والمراهقون ببرامج ترفيهية متنوعة تشمل ألعابًا وبرامج تُقدّم في مرافق مزودة بأحدث وسائل التكنولوجيا.

وستستقبل السفينة المشجعين خلال مونديال قطر خلال الفترة ما بين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول القادم، وستقضي عامها الأول في مياه الخليج العربي، ثم ستغادر المنطقة في صيف عام 2023، متجهة صوب البحر المتوسط.

وتُعَدّ "إم إس سي وورلد يوروبا" أول سفينة في أسطول سفن "إم.إس.سي. كروزس" التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال، أحد أنظف أنواع الوقود في العالم والذي من المنتظر أن يلعب دورًا مهمًا في خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن عمليات الشحن البحري الدولي أو الوصول بها إلى صفر، ويسهم بالفعل في إزالة انبعاثات ملوثات الهواء المحلي مثل أكاسيد الكبريت ويقلل من أكاسيد النيتروجين بنسبة تصل إلى 85 بالمئة.

https://twitter.com/alkasschannel/status/1590581411848732672