صور وفيديو.. وصول "نمور نادرة" ومهددة بـ"الانقراض" الى حديقة حيوانات أربيل

شفق نيوز/ أعلن مدير عام حديقة حيوانات اربيل عادل سلمان موسى، يوم الخميس، عن وصول أنواع من النمور النادرة والمهددة بالانقراض إلى الحديقة.

وقال موسى لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الحيوان من الحيوانات المعرضة للانقراض وأعدادها قليلة جدا في العالم"، موضحا ان "هذه اضافة جديدة لبقية الحيوانات".

كما لفت الى ان "الحديقة فيها اكثر من 20 نوعاً من الحيوانات النادرة".

واشار الى ان "هذا الحيوان تحدث عنده طفرة وراثية تغير لونه الى الاسود، نتيجة زيادة مادة الميلانين في الجسم".

ولفت موسى الى ان "معدل عمر هذا الحيوان في الحياة البرية من 10 الى 15 سنة لكن في حدائق الحيوانات بالامكان ان يصل الى 25 سنة او اكثر نتيجة للرعاية البيطرية والتغذية المستمرة".

وتابع ان "سن البلوغ يكون بين سنتين ونصف الى 3 سنوات ويتزاوج خلال هذه الفترة ومدة الحمل بين 95 الى 110 ايام".

واوضح مدير عام حديقة حيوانات اربيل الى ان "انثى هذا الحيوان يمكن ان تلد من واحد الى 4 افراد ترعاهم لمدة 3 اشهر".