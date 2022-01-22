صور.. مكتبة "بلا وايفاي" تحتضن ثقافة مكونات كركوك

شفق نيوز/ أنشأ طارق كاريزي البالغ من العمر ٦٠ عاما مكتبة باسم "بلا وايفاي"، في منطقة شعبية بمحافظة كركوك لتكون قريبة من متناول يد القراء. وتضم المكتبة أكثر من 15 الف كتاب بلغات مكونات كركوك في منطقة "بارود خانه".

ويقول كاريزي لوكالة شفق نيوز، إن مكتبته تختلف عن باقي المكتبات وانها غير ملتزمة باوقات العمل التقليدية وبمقدور رواد المكتبة البقاء والاستعارة وقت ما شاؤوا.

واشار الى ان "المكتبه تحتوي على 25 الف مجلة وجريدة واقدم كتاب فيها يعود الى عام 1900 لقاموس عربي فرنسي طبع في بيروت".

ولفت الى ان "المكتبة استطاعت ان تحتضن عشرات المحاضرات والعروض المسرحية واصبحت ملتقى المثقفين وطلاب العلم وهي تحوي ايضا على قطع اثرية ولوحات لفنانين وشعراء وشخصيات تاريخية".