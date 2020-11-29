صور .. لاعب كمال أجسام يحتفل بزواجه من دمية

شفق نيوز/ أعلن لاعب كمال الأجسام الكازاخستانى، يوري تولوشكو، الزواج من خطيبته الدمية "مارجو" عقب تأخير لأشهر بسبب انتشار فيروس كورونا، ونشر اللاعب عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" مجموعة صور من حفل الزفاف، التي ظهرت فيه الدُمية بفستان زفاف كما ظهر هو يرتدي بدلة، وقام بوضع خاتم الزفاف بيدها وسط ترحيب الحضور، وذلك بعد إعلانه الارتباط بها وتحويل علاقتهما إلى زواج العام الماضى.

الجدير بالذكر أن الدُمى الجنسية أصبح متعارف عليها في العديد من البلدان الأوروبية، وكانت شركة بريطانية، قررت منذ أكثر من عامين، إنتاج دمى عن طريق الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتحقيق رغبات العميل، ولكن بأسعار زهيدة، تعتمد الفكرة على زيادة خط الإنتاج وتقليل التكلفة، فضلًا عن تصميمها بشكل دقيق للغاية.

وتؤكد الشركة أنها لن تستخدم أي وجوه متشابهة مع البشر دون إذنهم أو حتى المشاهير، مؤكدة أن عملاءها الذين يسعون لاقتناء الدمية، بالفعل لم يهتموا بجسد مفصل تمامًا بقدر اهتمامهم بوظائف الروبوت، مشيرة إلى أن تلك الروبوتات ثلاثية الأبعاد، يمكن أن تستخدم فى عدة وظائف، كما يمكن وضعهم بدلًا من موظفي الانتظار في المطاعم واستقبال موظفي الفنادق.