صور.. أعرق شوارع بغداد يستقبل 2022 بحلة جديدة

شفق نيوز/ شارفت أعمال ترميم شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد على نهايتها استعداداً لافتتاحه بمظهره الجديد أمام رواده مطلع العام المقبل.

عدسة وكالة شفق نيوز تجولت في هذا الشارع الحيوي والأشهر في بغداد والعراق إذ يعد محطة ثقافية مهمة في البلاد كونه المركز الرئيسية لبيع وشراء الكتب بكل اختصاصاتها العلمية والأدبية حيث يرتاده الآلاف من الطلبة والمثقفين ومختلف الاختصاصات.

كما أن الشارع في السنوات الأخيرة أصبح قبلة لمختلف شرائح المجتمع العراقي من بغداد والمحافظات الأخرى، حيث أصبح مبنى القشلة التراثي الذي يقع في آخر الشارع ويطلع على نهر دجلة ملتقى للعديد من الأهالي إذ تنتشر فيه مجموعات لإلقاء الشعر والغناء والموسيقى إلى جانب معارض فوتوغرافية ورسامين والكثير من الفعاليات الأخرى.

أمانة بغداد وقبل عدة أشهر شرعت لحملة لترميم وإعادة تأهيل المباني والشوارع التراثية في العاصمة في محاولة لإعادة رونق مدينة بغداد، وكان من بينها شارع المتنبي.