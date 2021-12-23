سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صور.. أعرق شوارع بغداد يستقبل 2022 بحلة جديدة

Category: منوعـات

Date: 2021-12-23T15:01:25+0000
صور.. أعرق شوارع بغداد يستقبل 2022 بحلة جديدة

شفق نيوز/ شارفت أعمال ترميم شارع المتنبي وسط العاصمة بغداد على نهايتها استعداداً لافتتاحه بمظهره الجديد أمام رواده مطلع العام المقبل.

عدسة وكالة شفق نيوز تجولت في هذا الشارع الحيوي والأشهر في بغداد والعراق إذ يعد محطة ثقافية مهمة في البلاد كونه المركز الرئيسية لبيع وشراء الكتب بكل اختصاصاتها العلمية والأدبية حيث يرتاده الآلاف من الطلبة والمثقفين ومختلف الاختصاصات.

كما أن الشارع في السنوات الأخيرة أصبح قبلة لمختلف شرائح المجتمع العراقي من بغداد والمحافظات الأخرى، حيث أصبح مبنى القشلة التراثي الذي يقع في آخر الشارع ويطلع على نهر دجلة ملتقى للعديد من الأهالي إذ تنتشر فيه مجموعات لإلقاء الشعر والغناء والموسيقى إلى جانب معارض فوتوغرافية ورسامين والكثير من الفعاليات الأخرى.

أمانة بغداد وقبل عدة أشهر شرعت لحملة لترميم وإعادة تأهيل المباني والشوارع التراثية في العاصمة في محاولة لإعادة رونق مدينة بغداد، وكان من بينها شارع المتنبي.

related

وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني

Date: 2020-07-12 23:07:52
وفاة الفنان العراقي مهدي الحسيني

وفاة الفنان السوري زهير رمضان "ابو جودت"

Date: 2021-11-17 20:41:12
وفاة الفنان السوري زهير رمضان "ابو جودت"

تتجاوز نصف درجة الغليان.. أجواء لاهبة تجتاح العراق خلال أيام

Date: 2021-08-09 07:05:01
تتجاوز نصف درجة الغليان.. أجواء لاهبة تجتاح العراق خلال أيام

تصل لإزالة العين أو الفك.. كل ما تريد معرفته عن الفطر الأسود وعلاقته بكورونا

Date: 2021-05-24 14:35:52
تصل لإزالة العين أو الفك.. كل ما تريد معرفته عن الفطر الأسود وعلاقته بكورونا

فيديو.. عراقي يبرع بالرقص على الأسلاك والمسامير بأنامله

Date: 2021-07-06 05:51:54
فيديو.. عراقي يبرع بالرقص على الأسلاك والمسامير بأنامله

فيديو.. كأس بقوة قنينة كاملة.. تعرف على قصة نبيذ بطرس المعتق

Date: 2021-09-10 12:57:51
فيديو.. كأس بقوة قنينة كاملة.. تعرف على قصة نبيذ بطرس المعتق

بيل غيتس: استعدوا لكارثة أسوأ من كورونا بخمسة اضعاف

Date: 2020-08-06 19:34:40
بيل غيتس: استعدوا لكارثة أسوأ من كورونا بخمسة اضعاف

إبلاغ عن عطل في "فيسبوك"

Date: 2021-12-15 19:03:07
إبلاغ عن عطل في "فيسبوك"