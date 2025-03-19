صور عالية الدقة توثق اللحظات الأولى لغروب الشمس على سطح القمر

شفق نيوز/ كشفت إدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا) وشركة "فايرفلاي إيروسبيس"، يوم الأربعاء، عن أول صور عالية الدقة لغروب الشمس القمري التقطها الروبوت "بلو غوست" بعد هبوطه على سطح القمر في مارس/ آذار الجاري.

وأظهرت الصور مشهداً مذهلاً لنقاط مضيئة في الفضاء، حيث ظهرت الشمس والأرض وكوكب الزهرة بوضوح.

ويأمل العلماء أن تساهم هذه الصور في حل لغز التوهج القمري الذي رُصد لأول مرة في ستينيات القرن العشرين.

وقال جويل كيرنز، المسؤول في "ناسا"، خلال مؤتمر صحفي، إنه "نأخذ الوقت الكافي لمراجعة وتحليل هذه الصور بواسطة متخصصين علميين"، مضيفًا: "الصور رائعة وجميلة حقاً:,

وكانت ظاهرة التوهج القمري قد رُصدت لأول مرة عبر مسبارات "ناسا" في الستينيات، ثم لاحظها لاحقاً رواد الفضاء خلال مهامهم.

وخلال الأسبوعين الماضيين، منذ وصوله إلى سطح القمر، نفّذ الروبوت "بلو غوست" سلسلة من التجارب العلمية والتقط صوراً متعددة، من بينها مشاهد استثنائية لخسوف القمر، ما يفتح آفاقًا جديدة في دراسة الظواهر الفلكية على القمر.