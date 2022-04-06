صور .. ضبط سمكة تزن 50 كغم تركها صيادون قرب بحيرة في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية شرطة الغابات والبيئة في إدارة منطقة "رابرين"، يوم الأربعاء، بضبط سمكة وزنها قرابة 50 كغم في "دربند" قضاء رانية.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، انه مساء أمس الثلاثاء تم ضبط سمكة تزن 50 كغم في "دربند" قضاء "رانية" تركها بعض الصيادين وفروا، وان التحقيقات جارية لتقديم المخالفين إلى المحاكمة.

كما أشارت إلى فتح ملف تحقيق لهذا الأمر وأبلغ قاضي التحقيق بذلك، مضيفة أنه و بقرار القاضي بيعت السمكة بالمزاد العلني.

وعلقت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، صيد الأسماك اعتبارا من الخامس من شهر آذار /مارس الماضي ولغاية الخامس عشر من شهر حزيران المقبل.

وجاء في بيان للوزارة في حينها، انها تبلغ جميع صيادي الأسماك انه بمناسبة بداية موسم تبييض الاسماك فان جميع انواع الصيد بالصنارة والشباك والطرق الاخرى ممنوع في جميع البحيرات والانهار، مطالبة جميع الاجهزة الامنية الحكومية ان تتعاون في هذا الصدد.

وبشأن استيراد الاسماك للاسواق المحلية وتلبية احتياجات المواطنين من الاسماك، اكد بيان الوزارة بان استيراد اسماك الاحواض حية كانت ام ميتة محليا او خارجيا الى المحافظات يجب ان يكون بحسب رخصة وبإشراف شعبة الانتاج وتنمية الثروة السمكية في مديرية البيطرة.

وتقوم وزارة الزراعة كل عام بمنع صيد الاسماك لقرابة 4 اشهر اعتبارا من الخامس من آذار/ مايس ولغاية 15 حزيران/ يونيو في جميع البحيرات والانهار.