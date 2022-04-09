صور.. صبيّة نجفية في ربيعها الـ14 تحقق 5 ابتكارات علمية متميزة

شفق نيوز/ صبيّة نجفية لم تبلغ 15 عاما من عمرها وما زالت في الصف الثاني المتوسط، إلا أنها تفوقت بشكل لافت في المجال العلمي حيث نجحت خلال عام واحد فقط في تحقيق خمسة ابتكارات علمية، واستطاعت أن ترفع العلم العراقي في مؤتمر علمي عالمي في شرق القارة الآسيوية.

تقول سرى المهنا (14 عاماً) لوكالة شفق نيوز، إن حبها للمواد العلمية والفن دفعها لدخول عالم الاختراعات في العام 2021، "وتمكنت من وضع 5 ابتكارات علمية، آخرها كان مشتركاً من مجموعة من طلبة إحدى الجامعات في النجف".

وتضيف المهنا "لديّ العديد من الابتكارات العلمية منها، الذراع الآلي، وجهاز الميزان الإلكتروني الذي يعمل بقياس الاحجام والاوزان بوحدة نيوتن والكيلوغرام، وآلة ترسم بمفردها بمجرد تسليمها الورقة والقلم، فضلا عن جهاز متحسس التعقيم الآلي، وجهاز ترتيب وتنظيم الملابس الآلي، اضافة لجهاز روبوت فرز النفايات بطريقة إلكترونية وهو جهاز تم إنجازه بالاشتراك مع فريق هندسي من إحدى الكليات العلمية كمشروع تخرج لهم".

وتوضح المهنا "شاركت بأكثر من مؤتمر علمي مختص بالابتكارات العلمية، منها مؤتمر الروبوت داخل العراق وتمكنت من احراز المركز الأول، ومؤتمر علمي في ماليزيا (اونلاين) كممثلة للعراق واحرزت التصنيف الثاني في العالم، اضافة لمعارض الرسم التي شاركت بها كوني احد متخصصة بمجال الرسم".

وتشير إلى أن أعمالها لم تبصر النور لولا مساعدة أهلها ودعم مركز "ستي مايل" وادارته، كونها عضو فيه.

وختمت المهنا، بالقول "سأسعى خلال الفترة المقبلة وبمساعدة المحيطين بيّ إلى تطوير عملي في مجال الابتكارات العلمية".