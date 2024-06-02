صور.. جراحة تجميلية صادمة تجعلك أصغر بثلاثين عاماً

شفق نيوز/ أظهرت لقطات مصورة نتائج جراحة تجميل أجريت لرجل في تركيا في الآونة الأخيرة، بدا "أصغر بثلاثين عامًا"، بحسب ما تداوله رواد التواصل الاجتماعي.

ونقلت شبكة إرم عن صحيفة "ميرور" البريطانية: أوضحت صفحة مركز التجميل الذي أجرى العملية للرجل عبر إنستغرام "لقد أجرينا عمليات شد وجه ورقبة وتجميل للجفنين السفلي والعلوي وإزالة دهون الشدق وتجميل الأنف وزراعة الشعر على مريضنا مايكل، لقد شهد تحولًا مذهلًا، و ويمكنك أن تكتشف ذلك من الصور".

وسرعان ما شارك المركز لقطات للمريض قبل وبعد في منشور لفت انتباه ملايين المستخدمين، في مواقع التواصل الاجتماعي جميعها.

وقال أحد المعلقين "يبدو هذا الرجل أصغر بـ 30 عامًا".

وقال آخر: "عندما أبلغ من العمر 55 عامًا، سأذهب بالتأكيد إلى هناك لأبدو في الثلاثين مرة أخرى"، ووافقه آخر: "يا إلهي! حسنًا... أعرف إلى أين سأذهب بعد 10 سنوات من الآن عندما أحتاج إلى عملية شد الوجه، تركيا وكوريا الجنوبية متقاربتان بشكل أساسي عندما يتعلق الأمر بالتجديدات الجراحية".

وبعد النظر إلى صور المرضى عبر صفحة مركز التجميل تبين أن كثيرًا منهم بدوا أصغر بسنوات بعد إجراء التعديلات التجميلية اللازمة، وسط تفاعل "غير مسبوق" من رواد السوشيال ميديا، الذين قال بعضهم إن الصور "أقرب إلى الخيال".

وتؤكد الإحصائيات أن عدد الأشخاص الذين يسافرون إلى تركيا لإجراء جراحات؛ تضاعف تقريبًا على مدار أربع سنوات الأخيرة، ويرى خبراء أن السبب يعود لدقة عمل الأطباء والأسعار المقبولة بالنسبة للدول الأخرى.

واستقبلت تركيا ملايين الراغبين في الخضوع للتجميل سنويًّا، بينما تقدم كثيرٌ من عيادات الجراحة التجميلية البالغ عددها 913 في البلاد باقة كاملة للزوار، تشمل النقل من المطار، والإقامة في الفنادق، وحتى خدمات النقل من وإلى مواعيدهم.