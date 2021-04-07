صور.. تسجيل حدث نادر في أهوار الجبايش العراقية

شفق نيوز/ أعلنت منظمة الجبايش للسياحة والبيئة، يوم الأربعاء، عن تسجيل حدث نادر في اهوار محافظة ذي قار.

وقال رئيس المنظمة، رعد الاسدي لوكالة شفق نيوز، إن كوادر منظمته وأثناء البحث في عمق الاهوار رصدوا طائر "الذعرة الصفراء" والمسمى شعبيا (ابو الزعر)، لافتا إلى أن "هذا الطائر كان بلون ابيض وهي المرة الأولى التي يتواجد بها هذا الطائر بهذا اللون".

وبين، أن "هذا الطائر الابيض يتم للمرة الأولى تسجيل وجوده في تاريخ الاهوار"، مشيرا إلى أنه "بذلك يكون هذا التسجيل الثاني للطيور النادرة في الاهوار بعد تسجيل المنظمة في وقت سابق وجود طائر (هازج البصرة الاصفر)".

وأشار الأسدي إلى أن "هناك مساعٍ لنشر هذا التصوير النادر في إحدى المجلات العالمية، لجذب الانظار نحو الاهوار والبحث فيها، لكشف أسرارها التي لا تزال غامضة حتى الآن".