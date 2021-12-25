صور.. تدشين أعرق شوارع بغداد بعد ترميمه

شفق نيوز/ دشنت السلطات المحلية في بغداد يوم السبت شارع المتنبي الذي يعد من أعرق شوارع العاصمة العراقية، إثر انتهاء أعمال ترميمه.

وظهر الشارع بحلته الجديدة خلال احتفالية التدشين التي تخللتها إطلاق الألعاب النارية وسط التقاط الصور من قبل المحتفلين أمام معالم الشارع بعد تجديده.

عدسة وكالة شفق نيوز رصدت أجواء الاحتفال في هذا الشارع الحيوي والأشهر في بغداد والعراق؛ إذ يعد محطة ثقافية مهمة في البلاد كونه المركز الرئيسي لبيع وشراء الكتب بكل اختصاصاتها العلمية والأدبية حيث يرتاده الآلاف من الطلبة والمثقفين ومختلف الاختصاصات.

كما أن الشارع في السنوات الأخيرة أصبح قبلة لمختلف شرائح المجتمع العراقي من بغداد والمحافظات الأخرى، حيث بات مبنى القشلة التراثي الذي يقع في آخر الشارع ويطلع على نهر دجلة ملتقى للعديد من الأهالي، كما تنتشر فيه مجموعات لإلقاء الشعر والغناء والموسيقى إلى جانب معارض فوتوغرافية ورسامين والكثير من الفعاليات الأخرى.

أمانة بغداد وقبل عدة أشهر شرعت لحملة لترميم وإعادة تأهيل المباني والشوارع التراثية في العاصمة في محاولة لإعادة رونق مدينة بغداد، وكان من بينها شارع المتنبي.