صور.. تحفة كركوك تتعرض لنكسة

شفق نيوز/ يعد سوق "القيصرية" في كركوك واحداً من أبرز معالم المدينة، فهو بالإضافة إلى كونه مقصد الأهالي للتبضع، فهو قبلة للسياح وزوار المحافظة، إلى جانب ما فيه من رمزية عددية تتعلق بأيام وفصول السنة.

عدسة وكالة شفق نيوز، تجولت في السوق ووثقت تراجع أعداد روادها بسبب أعمال ترميم استمرت لعامين وأدت إلى تغيير المتبضعين لوجهتهم واختيار أسواق أخرى لتلبية احتياجاتهم.

أنشأ سوق القيصرية في عام ١٨٥٥، وبدأت أعمال ترميمه في العام ٢٠١٩ بعد تعرضه لحريق التهم كل المحال التجارية، وجرت أعمال الترميم على أيدي خبراء مختصين بالمباني التراثية وبإشراف مؤسسة "تيكا" التي تعنى بالآثار والمعالم الحضارية.

يُشيد السوق بطريقة هندسية لطيفة، حيث يوازي عدد المحال التجارية فيه أيام السنة، ويضم 12 زقاقاً على أشهر السنة، ولديه أربعة أبواب تمثل فصول السنة.

أصحاب المحال التجارية شكوا لوكالة شفق نيوز من تراجع الإقبال على السوق بسبب الفترة الطويلة التي استغرقتها أعمال الترميم ما أدى إلى عزوف رواده.

وقال خليل جوهر امين، احد اشهر الصاغة في سوق القيصرية، ان "كثرة المحال في الاونة الاخيرة واغلاق السوق بسبب اعمال الترميم وجائحة كورونا، كلها اسباب افقد سوق القيصرية صفة المركز التجاري الاساسي في السوق الكبير".

واضاف "نحن الصاغة مسنا الضر مرتين مرة في حريق القيصرية ومرة في ارتفاع سعر الصرف".