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صور.. بغداديون يزينون شوارعهم بطريقة رمضانية وعلى نفقتهم الخاصة

Category: منوعـات

Date: 2022-04-02T17:53:56+0000
صور.. بغداديون يزينون شوارعهم بطريقة رمضانية وعلى نفقتهم الخاصة

شفق نيوز/ لكل بلد وشعب طقوسه الخاصة التي يستقبل بها شهر رمضان بما يعكس ثقافته وموروثاته الشعبية، وفي العراق هناك طقوس متعددة تتنوع بحسب المكونات الاجتماعية والمدن العراقية.

عدسة وكالة شفق نيوز جذبتها مبادرة أهالي منطقة "الشواكة" الشعبية ذات الطابع التراثي لقِدمها التي استقبلوا بها شهر رمضان، هذه المنطقة التي تقع في جانب الكرخ من بغداد على مقربة من ضفاف نهر دجلة رحبت برمضان بطريقتها الخاصة.

الأهالي قاموا وعلى نفقتهم الخاصة بتزيين جدران المنازل الخارجية والأزقة العتيقة بنشرات ضوئية وفوانيس مضيئة حولت الأزقة إلى لوحة ضوئية آسرة تجعلك تبتسم لا إرادياً وتدفعك إلى التجول في جميع أزقتها التي لم تتأثر كثيراً بظلام المساء لكثرة المصابيح المنتشرة فيها.

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