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صور.. انطلاق مهرجان "بغداد دار السلام"

Category: منوعـات

Date: 2021-12-18T15:14:09+0000
صور.. انطلاق مهرجان "بغداد دار السلام"

شفق نيوز/ انطلقت في العاصمة العراقية يوم السبت فعاليات مهرجان "بغداد دار السلام" العاشر على حدائق شارع أبو نؤاس وسط المدينة.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن المهرجان يتضمن تقديم عروض فنية وغنائية وإقامة معارض للفن التشكيلي إضافة إلى عروض للباليه.

ويهدف المهرجان، الذي يحظى بدعم عدة شركات ومنظمات المجتمع المدني، إلى التقارب بين أفكار الشباب وكذلك إيصال رسالة بأن بغداد ستبقى حاضنة للسلام.

كما يشهد المهرجان مبادرات لتعزيز حظوظ الشباب العاطلين للحصول على فرص العمل.

ووفق ما أعلن القائمون على المهرجان فإن هدفهم هذا العام "دعم توظيف الشباب للمهتمين بالحصول على فرص التدريب على مهارات الاستعداد للعمل وفرص التدرب العملي في سوق العمل".

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