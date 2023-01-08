صور .. العراق يصدر الطوابع البريدية لكأس الخليج 25

شفق نيوز/ أصدرت الشركة العامة للبريد والتوفير التابعة لوزارة الاتصالات العراقية، يوم الأحد، المجموعة الثانية من الطوابع البريدية خليجي 25 لسنة 2023 .

وقد تضمن الإصدار ما يأتي:

• طابع الشناشيل فئة (500) خمسمائة دينار

• طابع الفنان فؤاد سالم فئة (500) خمسمائة دينار

• طابع الحمامة (فاختة النخيل ) فئة (500) خمسمائة دينار

• طابع الكاتب القاص محمد خضير فئة (500) خمسمائة دينار

• طابع ميناء الفاو (كاسر الأمواج) فئة (500) خمسمائة دينار

• طابع الاهوار فئة (1000) الف دينار

• طابع جسر محمد باقر الصدر فئة (1000) الف دينار

. بطاقات ذو تخريم داخلي فئة (2500،3500) دينار

وذكرت الشركة أنه تمت طباعة جميع الإصدارات في مطبعة البريد والتوفير، مشيرة إلى أنه سيتم تسويق الطوابع في محافظة البصرة الفيحاء خلال البطولة يوم الاحد الموافق 8/ 1/ 2023.