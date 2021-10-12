صور.. السماء تهدي امرأة كندية آلاف الدولارات

شفق نيوز/ لعبت الصدفة دوراً مزدوجاً مع امرأة كندية حيث أنقذتها من موت محقق، وفي الوقت نفسه قدمت لها هدية بقيمة مالية لا بأس بها.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الكندية روث هاميلتون نجت بأعجوبةٍ بعدما اخترق نيزك سقف منزلها في مدينة بريتيش كولومبيا وسقط على سريرها.

وبينت أن هاملتون استيقظت على صوت ارتطام مدوي لترى وجهها مغطّى بالغبار وكتلة صخرية على فراشها.

وكان النيزك قد اخترق السماء فوق ليك لويز شرقاً، وتابعه هواة النيازك لكن لم يخطر ببال أحد أنّ بقاياه ستسقط في غرفة نوم أحد الأشخاص.

واتصلت هاملتون بالطوارئ وحاولت إقناعهم أنّ الحجر ليس من موقع بناء قريب، إلّا أنّ الشرطة أصرّت على إجراء المزيد من التحقيقات لأنّه لم يسبق أن وصلتها مثل هذه الحالة، ليتبيّن في نهاية المطاف أنّ البقايا الصخرية التي اخترقت غرفة نوم هاملتون سببها نيزك.

ولحسن الحظ، فلم تصب روث هاملتون بأي جروح وتخطط للاحتفاظ بالصخرة كتذكار لأحفادها.

يشار إلى أن لأحجار النيازك سوقاً عالمية رائجة، وتتراوح الأسعار النيازك بين آلاف الدولارات وبعضها يصل إلى مئات الآلاف من الدولارات بحسب حجمه والمواد المكون منها وعمره وشكله.