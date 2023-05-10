صور.. الذكاء الاصطناعي يخدع الناس بالملك تشارلز

شفق نيوز / تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، صورا إدعى ناشروها أنها تظهر الملك تشارلز محتفلا على شاطئ وهو يرتدي ملابس بألوان زاهية.

وبحسب وكالة فرانس برس، ضمت المنشورات عددا من الصور يبدو في كل منها الملك تشارلز مرتديا ملابس ألوانها زاهية وهو يرقص محتفلا على شاطئ البحر أو قرب مسبح محاطا بعدد من الناس.

وحظيت هذه الصور بآلاف المشاركات من صفحات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن كثيرين شككوا في صحتها مرجحين أن تكون وليدة برنامج ذكاء اصطناعي.

ويشوب هذه الصور بالفعل عدداً من التشوهات خصوصا على صعيد يدي الملك، كما يمكن ملاحظة تشوهات عدة على مستوى الأشخاص الظاهرين في الخلف.

ونشرت هذه الصور في سياق فكاهي على أنها محاكاة لاحتفال تشارلز بتتويجه ملكا.

وفي 6 مايو/أيار الجاري، تجمع عشرات آلاف البريطانيين ومئات الملايين غيرهم عبر الشاشات في العالم، لمشاهدة تتويج الملك تشارلز الثالث وقرينته الملكة كاميلا على عرش المملكة المتحدة في كاتدرائية ويستمنستر في لندن.

وأقيمت مراسم التتويج للمرة الأولى منذ 70 عاما، إذ تعود نسختها الأخيرة إلى 1953، حين اعتلت والدة تشارلز إليزابيث الثانية العرش، وتولته حتى وفاتها في سبتمبر/أيلول 2022، عن 96 عاماً بعد أطول فترة حكم لبريطانيا.