صور.. اختتام فعاليات مهرجان دهوك السينمائي الدولي

شفق نيوز/ اختتمت، مساء اليوم الاثنين، فعاليات مهرجان دهوك السينمائي الدولي بنسخته الثامنة، بتوزيع جوائز على الفائزين.

وقال مسؤول اعلام المهرجان حسن عارف لوكالة شفق نيوز، إن "مراسم الاختتام جرت باستقبال المشاركين في الافلام التي عرضت في المهرجان من قبل محافظ دهوك علي تتر ومدير المهرجان امير علي".

واضاف ان "المهرجان خصص جوائز للافلام الفائزة الكوردية والاجنبية وافضل ممثل وممثلة وافضل سيناريو ومنها جائزة مخصصة لافضل فيلم وثائقي، اضافة الى جوائز للمشاركين في دورات عمل حول السينما على هامش المهرجان بدعم من معهد غوتا الالماني".

وحاز فلم المخرج برويز روستمى كافضل فلم كوردي قصير في مهرجان دهوك السينمائي الدولي.

كما حاز فلم ذكريت اسطنبول على افضل فلم اجنبي في المهرجان.

وحاز الفلم الوثائقي ( هولي بريد ) على افضل فلم وثائقي والفلم الكوردي زبرازرس كيبر على افضل فلم كوردي طويل.

كما حاز الممثل الكوردي افيد بور فرج على افضل مخرج في المهرجان.

يذكر ان 94 فيلما كورديا واجنبيا شاركت في المهرجان من ثلاثين دولة واستمر المهرجان لسبعة ايام.