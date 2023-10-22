صورة هتلر تفجر ضجة في ولاية أمريكية

شفق نيوز / قدمت ولاية ميشيغان الأمريكية اعتذارها بعد عرض صورة للزعيم النازي أدولف هتلر على لوحة فيديو، خلال مسابقة ترفيهية سبقت مباراة كرة القدم محلية لجامعة الولاية.

والتقط الحضور صورة هتلر على اللوحة العملاقة في ملعب "سبارتان"، مع سؤال يسأل عن مكان ولادته، قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة.

وأثارت الصورة جدلا واسعا بعد تداولها على منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المدير الرياضي لولاية ميشيغان، مات لارسون، إن "جامعة الولاية تدرك أن محتوى غير لائق من مصدر خارجي عرض على لوحة الفيديو قبل بدء مباراة كرة القدم الليلة.. نحن نأسف بشدة على المحتوى الذي تم عرضه، لأنه لا يمثل قيمنا المؤسسية".

وأضاف لارسون، أن "جامعة ولاية ميشيغان ستتوقف عن الاعتماد على الطرف الثالث الذي جاءت منه الصورة، وستنفذ إجراءات فحص أقوى لجميع محتويات لوحة الفيديو من الآن فصاعدا".