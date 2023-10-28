صورة لوجه غريب المظهر.. "ناسا" تحير العلماء بمسبار "جونو"

شفق نيوز / مع اقتراب عيد الهالوين، أطلقت وكالة ناسا صورة جديدة لـ "وجه" غريب المظهر على كوكب المشتري.

وتم التقاط الصورة بواسطة مسبار جونو التابع لوكالة الفضاء الأمريكية، خلال تحليقه الرابع والخمسين القريب من عملاق الغاز الشهر الماضي.

ويلتقط المسبار سحب كوكب المشتري المتقلبة التي تشكل نمطا غير عادي إلى حد ما، ما يخلق مظهرا ملتويا للعينين والأنف والفم، وهذه ليست المرة الأولى التي ينتج فيها جونو مثل هذه الصورة.

وغالبا ما تؤدي المناظر التي يحصل عليها لسحب كوكب المشتري من الدوران عاليا فوق أكبر كوكب في نظامنا الشمسي، إلى ما يسمى بظاهرة "باريدوليا"، حيث يرغب العقل البشري فهم ما تراه العيون، فيخلق معنى غير حقيقي.

ومن الأمثلة على ذلك إدراك الوجوه في أنماط عشوائية إلى حد كبير، وجرى رصد "ملامح الوجه" اليائسة من قبل العالم فلاديمير تاراسوف، الذي لاحظ الأشكال غير العادية في السحب العاصفة لكوكب المشتري، فيما رأت "ناسا" أنها تشبه صورة تكعيبية ذات "منظورات متعددة للوجه".