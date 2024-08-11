صورة لغز الفراولة تثير التكهنات حول نموذج ذكاء اصطناعي جديد

شفق نيوز/ نشر سام ألتمان، مدير ومؤسس شركة OpenAI، صورة عبر منصة "إكس" تُظهر شتلات خضراء تحمل ثمار الفراولة، مما أثار موجة من التكهنات حول إطلاق نموذج جديد للذكاء الاصطناعي.

وعلق ألتمان على الصورة قائلاً: "أنا أحب الصيف في الحديقة"، ما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت الصورة تحمل رسالة خفية بشأن قرب إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد، والذي قد يكون مرتبطاً بنموذج "الفراولة" Strawberry الذي كشف عنه في يوليو/تموز الماضي.

وكشفت وكالة "رويترز" أن OpenAI تعمل سرياً على تطوير نموذج "الفراولة"، وهو تحديث متطور لما كان يُعرف سابقاً باسم Q*. ووفقاً للوكالة، سيمكن نموذج "الفراولة" الذكاء الاصطناعي من إجراء "البحث العميق" عبر الإنترنت بشكل مستقل وموثوق، وقد يحسن بشكل كبير من قدرات الإدراك لدى نماذج الذكاء الاصطناعي.

يأتي نشر الصورة في وقت حرج، بعد استقالة جون شولمان وغياب جريج بروكمان، مما يثير الشكوك حول ما إذا كانت الصورة محاولة من ألتمان لخلق حالة من الحراك الإعلامي وتخفيف حدة الانتقادات التي تواجهها الشركة حالياً.

i love summer in the garden pic.twitter.com/Ter5Z5nFMc — Sam Altman (@sama) August 7, 2024

كما تواجه OpenAI دعوى قضائية من الملياردير الأميركي إيلون ماسك، الذي يتهم الشركة بأنها استخدمت استثماراته البالغة 45 مليون دولار في تحويلها إلى شركة ربحية، بدلاً من تحقيق أهدافها في جعل تقنيات الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر ومفيدة للبشرية.

النموذج الجديد قد يشكل تطوراً حقيقياً في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه أيضاً قد يكون وسيلة لإعادة تشكيل الصورة العامة للشركة في ظل الأزمات الحالية.