سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

صورة غريبة للأرض.. ما سر النقطتين اللامعتين؟

Category: منوعـات

Date: 2022-10-19T07:34:22+0000
صورة غريبة للأرض.. ما سر النقطتين اللامعتين؟

شفق نيوز / التقط رائد فضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) صورة غريبة للأرض من الفضاء تحتوي على نقطتين مضيئتين زرقاويتين غريبتين تلمعان في الغلاف الجوي لكوكبنا.

وبدت النقاط الزرقاء المبهرة، التي تطفو فوق الأرض، غريبة، لكنها في الواقع نتيجة لظاهرتين طبيعيتين غير مرتبطتين وحدثتا للتو في الوقت نفسه.

والتقطت الصورة العام الماضي من قبل أحد أعضاء طاقم البعثة 66، الذي لم يفصح عن اسمه، في أثناء مرور محطة الفضاء الدولية فوق بحر الصين الجنوبي.

وتمثل النقطة الأولى من الضوء، والتي يمكن رؤيتها في الجزء السفلي من الصورة، ضربة برق هائلة في مكان ما في خليج تايلاند. ومن الصعب عادة رؤية ضربات الصواعق من محطة الفضاء الدولية، لأنها عادة ما تكون مغطاة بالغيوم. ولكن هذه الضربة الخاصة حدثت بجوار فجوة دائرية كبيرة في الجزء العلوي من السحب، ما تسبب في إضاءة البرق للجدران المحيطة بهيكل يشبه كالديرا الغيم، ما أدى إلى إنشاء حلقة مضيئة مدهشة.

والنقطة الزرقاء الثانية، التي يمكن رؤيتها في أعلى يمين الصورة، ناتجة عن ضوء مشوه من القمر. ويعني اتجاه قمر الأرض بالنسبة لمحطة الفضاء الدولية أن الضوء الذي يعكسه مرة أخرى من الشمس يمر مباشرة عبر الغلاف الجوي للكوكب، ما يحوله إلى نقطة زرقاء لامعة مع هالة غامضة. وهذا التأثير ناتج عن تشتت بعض ضوء القمر من جزيئات صغيرة في الغلاف الجوي للأرض، وفقا لمرصد الأرض.

وتظهر الصورة أيضا شبكة متوهجة من الأضواء الاصطناعية القادمة من تايلاند. وتنبعث المصادر البارزة الأخرى للتلوث الضوئي في الصورة من فيتنام وجزيرة هاينان، أقصى جنوب الصين، على الرغم من حجب مصادر الضوء هذه إلى حد كبير بسبب السحب.

والهالة البرتقالية الموازية لانحناء الأرض هي حافة الغلاف الجوي، التي تُعرف باسم "طرف الأرض" عند مشاهدتها من الفضاء، وفقا لمرصد الأرض.

related

ناسا: سكان الأرض سيذهبون للعيش على القمر

Date: 2022-08-28 16:37:34
ناسا: سكان الأرض سيذهبون للعيش على القمر

بيزوس: الناس سيولدون في الفضاء ويزورون الأرض للإجازة

Date: 2021-11-13 15:18:46
بيزوس: الناس سيولدون في الفضاء ويزورون الأرض للإجازة

ناسا تنشر صورا "ملفتة" عن عمق الكون وتعلن العد التنازلي عن "كشف كبير"

Date: 2022-07-08 14:07:09
ناسا تنشر صورا "ملفتة" عن عمق الكون وتعلن العد التنازلي عن "كشف كبير"

قطعة شبيهة بالمعكرونة على سطح المريخ تثير حيرة علماء ناسا

Date: 2022-07-22 14:47:36
قطعة شبيهة بالمعكرونة على سطح المريخ تثير حيرة علماء ناسا

شاهد الجانب الجميل لـ2020.. صور مذهلة للفضاء

Date: 2020-12-28 16:05:30
شاهد الجانب الجميل لـ2020.. صور مذهلة للفضاء

بريطانيا.. تطوير محرك نووي يبلغ المريخ في 3 أشهر

Date: 2021-01-12 20:20:41
بريطانيا.. تطوير محرك نووي يبلغ المريخ في 3 أشهر

بفضل التلسكوب.. "المجرة الحلزونية" في صورة

Date: 2022-08-31 12:42:51
بفضل التلسكوب.. "المجرة الحلزونية" في صورة

سقط من الفضاء.. جسم كروي غريب يظهر في الكاريبي

Date: 2021-02-27 19:55:17
سقط من الفضاء.. جسم كروي غريب يظهر في الكاريبي