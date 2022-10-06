صورة "أشرف حكيمي" على مخدرات مصادرة في إيطاليا

شفق نيوز / اعتقل عناصر في الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، تاجر مخدرات يحمل كميات كبيرة من المخدرات بكمين، فيما كانت المفاجأة بوضع صور للاعب كرة القدم أشرف حكيمي على المخدرات المصادرة.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن" عناصر القسم السادس من فرقة الشرطة المتنقلة في مدينة ميلانو أوقفوا مغربيا بحوزته 30 كيلو جرام من الحشيش، والمفاجئ أن قطع الحشيش عليها صور نجم المنتخب المغربي، أشرف حكيمي".

وأضافت الوكالة أن "رجال الشرطة نصبوا كمينا للتاجر وأقفوه بعد تبادله طردا مع رجل ألباني، وعثر رجال الشرطة على أكثر من 11500 ألف يورو نقدا في حقيبة، وبعد تفتيش سيارته عثر على الحشيش وعليه صور حكيمي".

ولعب حكيمي في فريق المدينة الإيطالية، إنتر ميلانو، قبل الانتقال إلى فريق العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان.

ولم تكشف الشرطة الإيطالية سبب وضع صورة حكيمي على الحشيش المصادر.