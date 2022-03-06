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صورة.. أردني يجني ثمار الغزو الروسي ويحظى بزوجة أوكرانية

Category: منوعـات

Date: 2022-03-06T15:07:45+0000
صورة.. أردني يجني ثمار الغزو الروسي ويحظى بزوجة أوكرانية

شفق نيوز/ على الرغم من أن الغزو الروسي لأوكرانيا لا يمكن أن ينتج غير القصص المأساوية ومشاهد الدم والدمار وأفواج اللاجئين، لكن يبدو أن هناك من عادت عليه الحرب بالنفع أو عجّلت بتحقيق حلم كان ينتظره.

صفحات وحسابات مواقع التواصل الاجتماعية الأردنية التي اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تداولت منذ يوم أمس صورة لعروسين برفقة‏ السفير الأردني لدى رومانيا سفيان القضاة، وقالوا انها كانت خلال عقد قران طالب اردني على لاجئة أوكرانية.

وبحسب المعلومات التي تداولها الصفحات والحسابات، فان تفاصيل القصة تدور حول طالب اردني كان يدرس في أوكرانيا في العاصمة كييف تحديداً قبل الغزو الروسي، ومع اندلاع الحرب خرج هو ورفيقته بملابسهم متوجهين الى رومانيا.

وفي رومانيا تم عقد الزواج بإشراف السفارة الاردنية ولدى احدى الجمعيات الاسلامية في بوخارست، كما قامت السفارة الأردنية بمنح العروس وثيقة سفر اردنية لتتمكن من مرافقة زوجها الى ‫الاردن.

فيما قال ناشطون آخرون ان الخطبة كانت قد تمت قبل الحرب لكن الحرب عجَّلت بخروجها وعريسها الأردني "لاجئين" من بلادها إلى رومانيا القريبة.

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