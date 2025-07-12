صورة جواز سفر مارلين مونرو تباع بـ21 ألف دولار.. ما قصتها؟

شفق نيوز- متابعة

بيعت صورة نادرة لنجمة هوليوود الأسطورية مارلين مونرو التقطت أثناء استعدادها لرحلة شهر العسل مع زوجها لاعب البيسبول الشهير جو دي ماجيو مقابل 21,655 دولارا في مزاد علني هذا الأسبوع.

وتحمل الصورة التي يبلغ حجمها 2.25 × 2.75 بوصة، توقيع مونرو بالحبر الأحمر مع إهداء يقول: "إلى السيد بولدز، مع الشكر وأحر التحيات، مارلين مونرو دي ماجيو".

والتقطت الصورة في 29 كانون الثاني/يناير 1954 في سان فرانسيسكو، بعد أسبوعين فقط من زفاف الثنائي الشهير، وذلك أثناء استعدادهما للحصول على جوازات السفر لرحلة شهر العسل والعمل في اليابان.

وبحسب الرواية التاريخية، اضطر دي ماجيو البالغ من العمر آنذاك 40 عاما إلى الذهاب إلى صالة ألعاب قريبة لتصوير صورة مونرو التي كانت تبلغ 27 عاما، حيث لم تكن تمتلك صورة شخصية لاستكمال إجراءات جواز السفر.

ومن اللافت أن مونرو استخدمت في طلب الجواز اسمها القانوني "نورما جين دي ماجيو"، وأدرجت عنوان زوجها في سان فرانسيسكو (2150 بيتش ستريت) كمكان إقامتها.

وقد استغرقت رحلة الثنائي إلى اليابان منحى عمليا، حيث سافرت مونرو لاحقا إلى كوريا لتقديم عروض للقوات الأمريكية، بينما استشار دي ماجيو فرق البيسبول اليابانية حول تدريباتها الربيعية.

يذكر أن زواج مونرو ودي ماجيو استمر تسعة أشهر فقط، وكان هذا الزواج الثاني لمونرو بعد زواجها الأول من ضابط الشرطة جيمس دوهرتي، قبل أن تتزوج لاحقا من الكاتب المسرحي آرثر ميلر الذي انفصلت عنه قبل وفاتها المبكرة عن عمر 36 عاما.