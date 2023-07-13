صورة جديدة لـ"ناسا" تظهر اللحظات الأولى لولادة النجوم

شفق نيوز / نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مؤخراً، صورة جديدة تم التقاطها بواسطة تلسكوب "جيمس ويب الفضائي" لأقرب منطقة لتشكّل النجوم من الأرض، المنظومة السحابية Rho Ophiuchi.

وأظهرت الصورة اللحظة التي تحولت فيها النجوم إلى الوجود، وهي تبعد 390 سنة ضوئية عن كوكب الأرض. ورغم أن هذه مسافة بعيدة جدًا، إلا أن المنظومة تعتبر الأقرب إلى الأرض، وهذا سبب وراء حصول "ناسا" على صور جيدة كهذه.

وأصدرت "ناسا"، صورة ويب لمنطقة صغيرة مكونة للنجوم في مجمع سحابة رو أوفيوتشي.

وبحسب وكالة الفضاء، فإن خلال عام واحد فقط، حول تلسكوب "جيمس ويب" الفضائي، وجهة نظر البشرية للكون، ونظر إلى غيوم الغبار ورؤية الضوء من زوايا بعيدة من الكون لأول مرة.

وتتميز صورة ويب الجديدة التي تم إصدارها أمس، بأقرب منطقة مكونة للنجوم إلى الأرض، يسمح قربه من 390 سنة ضوئية بقرب مفصل للغاية، مع عدم وجود نجوم أمامية في الفضاء المتداخل.

وتظهر صورة ناسا الجديدة، منطقة تحتوي على ما يقرب من 50 نجما صغيرا، وكلها متشابهة في الكتلة مع الشمس، أو أصغر، أحلك المناطق هي الأكثر كثافة، حيث ما تزال شرانق الغبار السميك تشكل النجوم الأولية.