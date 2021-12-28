"صوت مبحوح".. مؤشر سادس للإصابة بأوميكرون

شفق نيوز/ أضافت دراسة جديدة عن المتحور "اوميكرون"، مؤشر سادس "يمكن سماعه" يتعلق بصوت المريض، مع الاعراض الخمسة المعروفة عن كوفيد-19.

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد، أبلغ المصابون بالوباء عن عشرات الآثار والأعراض، وآخرها ما يمكن سماعه بدلا من الشعور به.

ورغم تقارب الأعراض المرتبطة بكورونا والمتحورات التي ظهرت لاحقا، إلا أن بحثاً علمياً حديثا، سلط الضوء على مؤشر جديد للإصابة بأوميكرون، لم يكن مذكورا من قبل في بيانات المرضى.

ووفق دراسة أجراها باحثون في مستشفى كينجز كوليدج بلندن، ثبتت إصابة مرضى بأوميكرون، بعدما لاحظوا أن صوتهم بات مبحوحاً وأجشاً.

وبيّنت الدكتورة أنجيليك كويتزي، أن أهم خمسة أعراض لأوميكرون هي، سيلان الأنف والصداع والتعب (سواء كان خفيفا أو شديدا) والعطس وآلام في الحلق.