صلاح الدين.. بعثة ألمانية تباشر التنقيب في موقع آشور الأثري

شفق نيوز/ أعلنت دائرة الآثار في صلاح الدين، يوم الأربعاء، عن مباشرة بعثة آثارية ألمانية بالتنقيب في موقع آشور التاريخي.

وقال مفتش آثار صلاح الدين، علي أحمد عبد اللطيف، لوكالة شفق نيوز، إن بعثة التنقيب الألمانية باشرت أعمالها في موقع آشور للتراث العالمي الموسم الثالث.

وأضاف أن "ومن أجل توفير الحماية لبعثات التنقيب الأجنبية في المواقع الأثرية ضمن محافظة صلاح الدين، فقد تمت زيارة مدينة آشور من قبل مدير قسم شرطة الآثار في المحافظة العميد محمد خليل الجبوري لتفقد الموقع وتوفير الحماية لبعثة التنقيب".

وبين أن "عمل البعثة الألمانية في موقع آشور سيكون له دور مهم في الكشف عن الآثار في هذا الموقع المهم بمحافظة صلاح الدين".

وموقع آشور يقع على ضفاف نهر دجلة شمالي صلاح الدين في منطقة جغرافية بيئية مميزة، وقد نشأت المدينة في الألفية الثالثة قبل الميلاد، وأصبحت العاصمة الأولى للإمبراطورية الآشورية ومفترقاً تجارياً دولياً.

وكانت أيضاً العاصمة الدينية للآشوريين، ثم دُمرت المدينة على يد البابليين ولكنها نهضت مجدداً في الحقبة البارثيّة في القرنين الأول والثاني قبل الميلاد.