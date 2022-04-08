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صفعة كريس.. منع ويل سميث من حضور حفل الأوسكار لمدة 10 سنوات

Category: منوعـات

Date: 2022-04-08T20:00:04+0000
صفعة كريس.. منع ويل سميث من حضور حفل الأوسكار لمدة 10 سنوات

شفق نيوز/ أصدرت أكاديمية فنون وعلوم السينما (الأوسكار) يوم الجمعة، قرارًا بمنع ويل سميث من حضور جميع فعاليات الأكاديمية، بما في ذلك حفل توزيع جوائز الأوسكار، على مدى السنوات العشر المقبلة.

واجتمع مجلس إدارة أكاديمية فنون وعلوم السينما المؤلف من 54 عضوًا صباح يوم الجمعة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد ويل سميث، وأصدرت الاكاديمية قرارًا بمنع ويل سميث من حضور جميع فعاليات الأكاديمية، بما في ذلك حفل توزيع جوائز الأوسكار، على مدى السنوات العشر المقبلة، بعد صفعته للممثل الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار الشهر الماضي.

فيما سمحت له بالاحتفاظ بجائزة أفضل ممثل التي حصل عليها عن دوره في فيلم الملك ريتشارد.

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