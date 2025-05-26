صفعة الزوجة تحرج ماكرون أمام الملأ (فيديو)

شفق نيوز/ تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر لحظة بدا فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكأنه تلقى صفعة على وجهه من زوجته بريجيت، وذلك أثناء نزولهما من الطائرة الرئاسية عقب وصولهما إلى فيتنام يوم أمس الأحد.

وكان ماكرون قد حط في هانوي بمستهل جولة آسيوية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، حيث أُعلن عن توقيع صفقة بارزة لشراء 20 طائرة "إيرباص"، بينما تسعى باريس إلى دفع صفقات إضافية في مجالات مثل الطاقة النووية والقطارات السريعة، لكن وسط التركيز على الإنجازات المحتملة، خطفت الكاميرات لحظة مثيرة للجدل.

الفيديو، الذي التُقط من قبل مصور وكالة "أسوشيتد برس"، يُظهر يداً تضرب بخفة وجه ماكرون عند فتحة الطائرة، قبل أن يتراجع قليلاً ويبدو عليه الذهول، ليتضح لاحقاً أن اليد تعود لزوجته بريجيت التي كانت ترتدي معطفاً أحمر لافتاً.

في البداية، حاولت الرئاسة الفرنسية التقليل من أهمية المشهد، بل وذهبت إلى حد نفي حدوثه أمام الصحفيين، لكن مع تأكيد وسائل إعلام كبرى صحة الفيديو، اضطُر فريق ماكرون لتعديل الموقف، موضحين أن ما حدث لم يكن سوى "مزحة لطيفة" بين الزوجين.

وقال مقربون من الرئيس، إن "المشهد كان عفوياً ومرحاً قبل بدء الجولة الرسمية، لا أكثر، لكن كالمعتاد جرى تضخيمه وتحويله إلى مادة دسمة للجدل والتكهنات".