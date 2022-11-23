صفحة تقنية باللغة الكوردية لمحاربة الأكاذيب الرقمية  

شفق نيوز/ قال مركز الإعلام الرقمي "DMC"، يوم الأربعاء، أن منظمة التقنية من أجل السلام أنشأت صفحة لها باللغة الكوردية بعنوان (تەکنەلۆجیا بۆ ئاشتی) لمواجهة التزييف وأكاذيب بعض الصفحات.

واوضح المركز، في بيان له ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الفضاء الرقمي الكوردي يخلو من منصة متخصصة بتكذيب الاخبار المزيفة وفضح المعلومات الكاذبة التي تنشرها بعض الصفحات لغايات مختلفة، والتي لا تواجه في اقليم كردستان، منصة موثوقة تتعامل مع المحتوى الكوردي.

ونقل مركز الإعلام الرقمي DMC، عن مؤسس ورئيس التقنية من أجل السلام اوس السعدي، انطلقت الصفحة بنهاية الشهر العاشر سنة ٢٠٢٢، حيث كان التركيز على المحتوى باللغة الكوردية، وعلى الرغم من وجود كادر في ميتا يتحدثون اللغة الكوردية ولكن لا وجود لشريك موثوق لهم في اقليم كووردستان وبذلك فرصة لنا بتطوير التقنية من أجل السلام لنغطي جميع أنحاء العراق، خاصة إننا شريك موثوق مع ميتا منذ عام ٢٠١٩.

واضاف السعدي؛ ان المنشورات المزيفة باللغة الكوردية بالغالب هي تختلف عن المنشورات باللغة العربية فلهذا وجود صفحتين بشكل منفصل افضل ما تكون في صفحة واحدة فقط، متمنيا ان تكون (التقنية من أجل السلام) موجودة في كل منطقة وبلد.

وفي هذا السياق دعا مركز الإعلام الرقمي مستخدمي مواقع التواصل في إقليم كوردستان بالتعاون مع صفحة (تەکنەلۆجیا بۆ ئاشتی) من اجل الكشف عن الاخبار المزيفة للحد من آثارها السلبية في المجتمع .