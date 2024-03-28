أصغر لاعب في التاريخ.. "ميسي الشطرنج" يهزم بطل العالم

شفق نيوز/ أصبح الطفل الأرجنتيني فاوستينو أورو الملقب بـ "ميسي الشطرنج" حديث العالم بعدما هزم ماغنوس كارلسن بطل العالم في الشطرنج.

وقال فاوستينو أورو قبل ثوانٍ من بدء ممارسة لعبة حياته: "إذا خسرت هذا، يجب أن أتقاعد من لعبة الشطرنج".

وبات "أورو" أصغر لاعب في التاريخ يصل إلى نهائيات كأس العالم ويلعب في الأدوار المتقدمة.

وفي حزيران/ يونيو 2023، أصبح "أورو" أصغر لاعب في التاريخ يتجاوز حاجز التصنيف 2300، متجاوزًا الرقم القياسي الذي يحمله الأوزبكي جافوخير سينداروف بسبعة أشهر.

واستغل أورو خطأً فادحًا من قبل النرويجي ماغنوس كارلسن، وحسم المباراة لصالحه، ما أدى إلى استسلام كارلسن.

ويحلم أورو بأن يصبح أستاذًا كبيرًا من المصنفين الأوائل عالميًا في لعبة الشطرنج، ولهذا السبب انتقل إلى برشلونة حيث يتدرب مع الأستاذ الأرجنتيني الكبير توماس سوسا.

وبحسب موقع "ريليفو" تتمتع الأرجنتين بتقاليد في لعبة الشطرنج، لكنها بعيدة جدًا عن البطولات الرئيسة، وتتركز البطولات والجهات الراعية للعبة في أوروبا.

وبينما يلعب أورو، يعيش والداه يومًا بعد يوم مع بعض القلق، حيث تركا الأرجنتين ووظيفتين جيدتين لدعم وتعزيز حلم ابنهما.

وقال فابيان روزيتو، الأستاذ الدولي الذي يدرب عبقري الشطرنج فاوستينو أورو: "فاوستي هو أعظم موهبة رأيتها في حياتي حتى الآن".

ويعيش أورو في إسبانيا منذ بضعة أشهر، وبحسب موقع "ريليفو" فإن الصحافة الأوروبية المتخصصة تتحدث بالفعل عن "ميسي الشطرنج".

ويقيم أورو في برشلونة هو الموطن الجديد لـ"الفتى الذهبي"، ويفعل أشياء لم يحققها حتى أشهر لاعبي الشطرنج غاري كاسباروف أو بوبي فيشر أو أناتولي كاربوف في مثل عمره.

ومرت ثلاث سنوات فقط منذ أن تعلم أورو لعب الشطرنج، لكنه أصبح بالفعل أستاذًا في الاتحاد الدولي للشطرنج ويحتاج فقط إلى إضافة معيار دولي آخر حتى يتم اعتباره أستاذًا كبيرًا.

وقال والد المعجزة: "يفهم فاوستي لعبة الشطرنج بشكل مختلف عن معظم اللاعبين، إنه يحسب بشكل جيد وسريع، كما أنه يتدرب كثيرًا".