أصغر كاميرا في العالم: بحجم حبة رمل

شفق نيوز/ طور باحثون من جامعة واشنطن كاميرا هي الأصغر في العالم من حيث الحجم، حيث لا تتعدى حجم حبة رمل، ما يفتح أمام الطب فرصا جديدة لاستكشاف أدق تفاصيل جسم الإنسان عند الحاجة.

وتم تطوير الكاميرا (OV6948) باستخدام تقنية ابتكرها باحثو الجامعة الأميركية وصُنعت بواسطة شركة OmniVision Technologies.

وتم الاعتراف بهذه الكاميرا في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأصغر مستشعر صور متوفر تجاريا في العالم.

ولا يتعدى حجم الكاميرا بضعة ميلمترات "ما يعادل حجم حبة الرمل تقريبا" وفق موقع "تكنابوب" المتخصص في أخبار الابتكارات التقنية الحديثة.

وهذه الكاميرا الصغيرة قادرة على التقاط صور بدقة 200 × 200 (40000 بكسل) بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

صورها ليست عالية الدقة، إذ تم تصميم الكاميرا لتناسب مداخل الأوردة البشرية لمساعدة الأطباء أثناء التشخيص والجراحة.