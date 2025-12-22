أصغر فرهادي ينتهي من "Parallel Tales" استعداداً لمهرجان كان 2026

شفق نيوز- باريس

اختتم المخرج العالمي الإيراني أصغر فرهادي تصوير فيلمه الجديد "Parallel Tales" في باريس، بعد نحو ثلاثة أشهر من انطلاق التصوير في 8 أيلول 2025، وسط توقعات بأن يُكشف عنه في الدورة 79 من مهرجان كان السينمائي الدولي عام 2026.

وبحسب الصحفي السينمائي المستقل منصور جهاني، فإن "Parallel Tales" يعد الفيلم الروائي العاشر لفرهادي، وشارك في بطولته عدد من نجوم السينما الفرنسية، من بينهم إيزابيل أوبير، فنسنت كاسيل، فيرجيني إفيرا، بيير نينيه، آدم بيسا، وكاترين دونوف.

ويتولى المونتاج المحررة الإيرانية هايده صفي ياري في تعاونها السابع مع فرهادي، فيما يأتي العمل كإنتاج مشترك بين فرنسا والولايات المتحدة وبلجيكا وإيطاليا.

ويُنتج الفيلم عبر شركة Memento Production الفرنسية وشركة Anonymous Content الأميركية، بالشراكة مع فرهادي.

ويُعرف فرهادي عالمياً بفيلمين حصدا جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، "A Separation" في 2012 و"The Salesman" في 2017.