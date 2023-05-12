صرفت كل ممتلكاتها لعلاج ابنتها فجاء اليانصيب.. أمريكية تفوز بمليوني دولار

شفق نيوز / فازت مواطنة أمريكية من ولاية فلوريدا، باليانصيب وحصلت على 2 مليون دولار، وهو الفوز الذي أتى في وقته بعد أن استنزفت الأم مدخرات حياتها لدفع تكاليف علاج ابنتها من السرطان.

توقفت جيرالدين جيمبلت من ليكلاند بولاية فلوريدا عند محطة بيبكين رود للمشروبات عندما قررت شراء اليانصيب، وقالت: "في البداية أعتقد موظف محطة الوقود أنه لا توجد تذاكر متبقية، لكنني طلبت منه التحقق مرة أخرى لأنني أفضل ألعاب الكلمات المتقاطعة، ووجد آخر واحد"، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

وخدشت السيدة البالغة من العمر 74 عاما، بطاقة اليانصيب، بقيمة 2 مليون دولار، بتكلفة 10 دولارات، وصُدمت عندما اكتشفت أنها فازت بالجائزة الأولى، وقالت جيراليدين: "أنا فقط لم أكن أعرف، كنت اسأل: هل أنت متأكد؟ هل يمكنك التحقق من هذا على هاتفك؟"، وفي النهاية فزت بالجائزة، جاء ذلك خلال حديثها لبرنامج "صباح الخير يا أمريكا".

من جهتها، قالت ابنتها لورنسينا جاكسون: "في اليوم السابق من شراء أمي لهذه التذكرة، خرجت من المستشفى بعد إكمال آخر علاج لي من سرطان الثدي".

وفي سياق آخر، يشار إلى أن رجل صيني يدعي تشو، فاز - في وقت سابق - بجائزة يانصيب قدرها 10 ملايين يوان، عام 2021، وبعد دفع الضريبة الإلزامية، بقي له 8.43 مليون بما يعادل 1.23 مليون دولار، وبدلاً من مشاركة الأخبار الرائعة مع زوجته، استمر الزوج في التصرف وكأن شيئًا لم يحدث، ففي اليوم الذي تم فيه تحويل جائزة اليانصيب إلى حسابه المصرفى، حول تشو مليوني يوان إلى أخته و700 ألف يوان أخرى إلى زوجته السابقة لمساعدتها في شراء شقة، ولم يذكر شيء لزوجته عن الفوز بجائزة اليانصيب لمدة عامين.