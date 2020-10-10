سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

صدمة لعشاق هواتف أبل.. "آيفون 12" لن يحل أسوأ مشكلة

Category: منوعـات

Date: 2020-10-10T10:29:00+0000
صدمة لعشاق هواتف أبل.. "آيفون 12" لن يحل أسوأ مشكلة

شفق نيوز/ يترقب عشاق أبل الكشف عن أحدث هواتفها الذي يحمل اسم "آيفون 12"، ووعدت تسريبات كثيرة عن بمزايا غير مسبوقة، من شبكة الجيل الخامس إلى معالج جديد وسريع.

لكن هذا الهاتف الجديد، الذي يصفه البعض بـ"الجبار"، لن يصلح مشكلة عانت منها النسخ السابقة من هواتف آيفون، وهي الصندوق الموصل الطاقة.

وقال موقع" tomsguide" التقني إن مشكلة صندوق موصل الطاقة هي من بين أسوأ الأشياء في هواتف آيفون.

وكانت تسريبات ذكرت في وقت سابق أن شركات أبل قد تكشف "آيفون 12"، على أن يكون خاليا من الصندوق التقليدي.

وتعتقد الشركة الأميركية العملاقة من جانبها أن هذه الخطوة ستقلل من حجم النفايات الإلكترونية، وكانت بالفعل قد بدأت مسيرة التخلي عن الشواحن التقليدية في ساعة أبل رقم 6، الشهر الماضي، لكن كثيرا من عشاقها قد لا يوافقونها الرأي.

وسيكون البديل عن الصندوق مجرد كابل يشحن الهاتف بشكل سريع، لكن لن يحل مشكلة الشحن الرئيسية.

وكانت هواتف آيفون السابقة تعاني من مشكلة توقف الموصلات عن شحنها بالطاقة حتى ولو كانت موضوعة بشكل صحيح.

ومن بين هذه الهواتف: آيفون 11 برو ماكس وآيفون إكس أس ماكس.

ويقول الموقع الإلكتروني إنه إذا ما صحت التسريبات، فعل المستخدم الانتباه جيدا للشاحن.


related

كورونا يدفع "آبل" لغلق متاجرها واللجوء لخيار بديل

Date: 2020-03-14 18:21:47
كورونا يدفع "آبل" لغلق متاجرها واللجوء لخيار بديل

تسريب جديد بشأن نظارة أبل المنتظرة

Date: 2020-08-08 20:52:04
تسريب جديد بشأن نظارة أبل المنتظرة

براءة اختراع.. هاتف آبل المستقبلي يصلح نفسه بنفسه

Date: 2020-10-06 12:33:50
براءة اختراع.. هاتف آبل المستقبلي يصلح نفسه بنفسه

السعر والموعد والمزايا.. كل ما تريد معرفته عن "آيفون 12"

Date: 2020-09-11 14:24:59
السعر والموعد والمزايا.. كل ما تريد معرفته عن "آيفون 12"