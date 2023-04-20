صدمة لعشاق الفرقة الكورية.. وفاة نجم الكيبوب "مونبين"

شفق نيوز/ توفي "مونبين" عضو فرقة Astro الكورية الجنوبية في منزله بالعاصمة سيول عن عمر يناهز 25 عامًا، في رحيل مفاجئ خلف وراءه صدمة بين محبي ومتابعي فن الكيبوب.

وتم تأكيد الوفاة في بيان رسمي نُشر عبر صفحات الفرقة على مواقع التواصل، والتي وصفت الوداع بأنه كان غير متوقع، وأن مونبين أصبح نجما في السماء ومن دون ذكر سبب الوفاة. وبحسب الصحف الكورية، ونقلا عن تقرير الشرطة، يرجح أنها حادثة انتحار، إلا أن التحقيقات مازالت جارية.

وعمل مونبين ممثلا وعارض أزياء قبل أن ينضم إلى فرقة Astro في عام 2016، حيث حقق شهرة واسعة كمغني كيبوب.

ومؤخرا كان له إصدار جديد بداية هذا العام بعنوان Madness مع زميله سانها في الفرقة الفرعية.

وأعاد رحيل النجم الشاب للأذهان تكرار حالات وفاة نجوم الفن الكوري في سن مبكرة خلال السنوات الماضية، كان أبرزهم انتحار عضو فرقة "شايني" جونغهيون في 2017 وانتحار الفنانة الشابة غو هارا في 2019، ليطرح السؤال مجددا من المسؤول عن حماية حياة فناني الكيبوب الشباب من قرار الانتحار؟