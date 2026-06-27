صدمة.. كودي جاكبو وشريكته يعلنان فقدان طفلهما خلال فترة الحمل

شفق نيوز- متابعة

في خبر مؤلم هز الأوساط الرياضية، أعلن الهولندي كودي جاكبو، مهاجم ليفربول الانكليزي ومنتخب هولندا، برفقة شريكته نوا فان دير بيج، فقدان طفلهما المنتظر خلال فترة الحمل، الأمر الذي أثار تعاطفاً واسعاً من الجماهير وزملاء اللاعب.

وكشفت نوا فان دير بيج الخبر عبر حسابها على إنستكرام، حيث كتبت: بقلوب مفجوعة، نشارككم الخبر المفجع بوفاة طفلنا الصغير أثناء الحمل. شكراً لكم على حبكم ودعمكم.

كما وجهت رسالة مؤثرة إلى طفلهما الذي أطلقت عليه اسم "إيليا رافائيل جاكبو"، قائلة : "سنبقى نحبك إلى الأبد، وستبقى ابننا إلى الأبد".

وتأتي هذه المأساة في وقت يعيش فيه جاكبو مرحلة مميزة على الصعيد الرياضي، بعدما قدم مستويات لافتة مع منتخب هولندا خلال منافسات كأس العالم 2026، في مشهد يعكس التباين بين النجاحات داخل المستطيل الأخضر والتحديات الإنسانية التي قد يواجهها اللاعبون بعيداً عن الأضواء.