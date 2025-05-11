صدمة في تونس.. وفاة مغني الراب "كافون" عن 43 عاماً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الشؤون الثقافية في تونس، اليوم الأحد، وفاة مغني الراب أحمد العبيدي، المعروف بلقب "كافون"، عن عمر ناهز 43 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ويُعد "كافون" من رموز الجيل الصاعد بعد ثورة 2011، حيث اكتسب شهرة واسعة عبر أغنيته الشهيرة "حوماني" التي أداها بمشاركة المغني محمد أمين الحمزاوي. وقد مثّلت أغانيه انعكاساً لقضايا الشباب وأحلامهم، وأصبحت موسيقاه "مرآة جيل الثورة"، خاصةً في الأحياء الشعبية.

تميز الراحل بأسلوب موسيقي خاص جمع بين موسيقى الراب والريغي بنكهة تونسية، وقدّم أعمالاً لاقت رواجاً كبيراً مثل "معليش"، "شق شق"، و"شبيني وبينك"، محققاً صدى واسعاً بين أبناء جيله وعلى منصات التواصل.

وعلى صعيد آخر، خاض كافون تجربة التمثيل في السينما والتلفزيون، حيث شارك في فيلم "وه!" عام 2016، وكان آخر ظهور درامي له في مسلسل "رقوج الكنز" الذي عرض في رمضان 2025 من إخراج عبد الحميد بوشناق.

وشهدت الحالة الصحية لكافون تدهوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مما اضطره إلى الابتعاد عن الساحة الفنية. كما تعرض مؤخراً إلى أزمة صحية حادة استدعت تدخلاً جراحياً عاجلاً، حيث خضع لعملية بتر جزء من ساقه الثانية بعد معاناة سابقة مع مضاعفات صحية أدت إلى بتر كعب ساقه.