صدمة في أبل.. منبه "آيفون" يخون ثقة مستخدميه

شفق نيوز/ هل أنت من مستخدمي آيفون؟ هل لاحظت يومًا أن منبهك لم يصدر صوت الإنذار المعتاد ولم يوقظك من النوم كما هو مقرر؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأنت لست وحدك. على مدى الأيام القليلة الماضية،

على مدى الأيام القليلة الماضية، أبلغ العديد من مستخدمي آيفون عن عدم رنين أجهزة إنذار هواتف آيفون الخاصة بهم، ولقد أقرت شركة أبل بالمشكلة، وتعمل حاليًا على إصلاحها.

ووفقًا للعديد من المنشورات على المنتديات، استيقظ الأشخاص متأخرًا؛ لأن منبهاتهم لا تدق في الوقت المحدد. ويبدو أن المشكلة مرتبطة بتطبيق الساعة على آيفون، حيث تصبح الإنذارات صامتة أو مكتومة تلقائيًا، وتفشل بدورها في تنبيه المستخدمين. ونظرًا لأن الكثير من الأشخاص يعتمدون على المنبهات للاستيقاظ في الصباح، فقد أحدث هذا الخطأ بشكل خاص الكثير من الفوضى بين مستخدمي أجهزة آيفون.

وتعمل شركة أبل على حل المشكلة التي أدت إلى شكوى بعض المستخدمين من عدم انطلاق إنذارات آيفون الخاصة بهم، أو تعمل بهدوء شديد.

وقالت الشركة إنها على علم بالمشكلة، على الرغم من أنه ليس من الواضح عدد الأشخاص المتأثرين أو ما هي الأجهزة المعنية.

ورفضت شركة أبل التعليق على ما إذا كانت ميزة "Attention awareness" هي السبب وراء مشكلة التنبيه، والتي تعمل على خفض صوت التنبيهات إذا كان المستخدمون ينظرون إلى أجهزتهم.

وبينما لم تكشف شركة أبل عن السبب الدقيق لهذه المشكلة، أشارت العديد من مقاطع الفيديو القصيرة على منصات مثل "إنسغرام" و"تيك توك" إلى أن هذا الخطأ يتم تشغيله بواسطة ميزة "Attention awareness" على آيفون.

وتعمل هذه الميزة على تغيير سلوك الجهاز بناءً على ما إذا كان المستخدم منخرطًا بشكل نشط مع الهاتف، مثل خفض مستوى صوت التنبيهات وعدم تعتيم سطوع الشاشة.

ويتم تمكين ميزة "Attention awareness" افتراضيًا على أجهزة آيفون، ولكن يمكن إيقاف تشغيلها يدويًا. ومع ذلك، فإن القيام بذلك يعني أن الهاتف لن يقدم بعض الميزات المذكورة أعلاه.

ومن غير المؤكد أيضًا ما إذا كان تعطيل هذه الميزة سيؤدي إلى حل مشكلة التنبيه. وإلى أن تقوم شركة Apple بإصدار إصلاح، فكر في ضبط المنبهات على المنبه القديم لكي تكون أكثر أمانًا. فمن غير المرجح أن يقوم هذا الجهاز بإسكات نفسه إلا إذا نفذت البطارية.